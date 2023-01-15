Слуцкий ответил на слова Столтенберга о нормализации отношений с Россией Слуцкий: компромиссы с бывшими западными партнерами в ущерб интересам России недопустимы

Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Компромиссы с бывшими некогда западными партнерами в ущерб интересам России недопустимы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что нормализация отношений западных стран с Москвой не наступит и после окончания конфликта на Украине.

Что ж, сказано предельно откровенно: урегулирование и прекращение кровопролития — не та цель, к которой стремится коллективный Запад. Так, мол, задачи по ослаблению России не решатся, вот в чем дело. Но нельзя не признать — как раньше и правда не будет! Никаких компромиссов с бывшими некогда западными партнерами в ущерб интересам России больше мы не допустим! — подчеркнул Слуцкий.

Ранее Столтенберг заявил, что даже после того, как «на Украине замолчат пушки» не стоит ждать нормализации отношений с Россией. Также он сообщил, что западным странам не стоит недооценивать Москву, в распоряжении которой находятся серьезные ресурсы.