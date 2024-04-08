«Предал русских»: сенатор ответил назвавшему Россию врагом Кучме Сенатор Цеков назвал Кучму предателем из-за его слов о «вражеской» России

Фото: Совет Федерации

Сергей Цеков

Украинцы стали врагами России из-за таких руководителей как бывший украинский лидер Леонид Кучма, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Он назвал экс-президента предателем, ведь тот сам является русским. Таким образом сенатор отреагировал на интервью Кучмы, в котором он назвал РФ врагом Украины.

Такие личности на протяжении 20 лет до переворота 2014 года создавали образ врага из России, уничтожали русскую культуру, русский язык, писали новую историю, в которой Россия изображалась извечным врагом. Они коверкали все исторические факты. На Украине делали все, чтобы русские люди забыли, что они русские, — отметил Цеков.

При этом сенатор подчеркнул, что Кучма фактически сам русский человек, однако вместе с соратниками начал строить украинское государство с чистого листа, «все переиначили с ног на голову». По его словам, именно такие украинские руководители вынудили Россию начать СВО, потому что Украина для России представляла опасность как «крайне агрессивное образование».

Задурили [руководители] голову народу [Украины], который русский по своей сути, но ему многие годы доказывали, что Россия угнетала Украину, что лучше жить в Европе. Сам Кучма — предатель. Он предал русских людей. На самом деле Украина сама стала врагом России за годы независимости, — заключил сенатор.

Ранее Кучма в интервью Kyodo заявил, что Россия и Украина были близкими народами, но теперь стали врагами. По его словам, это произошло по вине Москвы. Он подчеркнул, что, будучи христианином, знает, «что между братьями бывает неприязнь и даже ненависть», и привел в пример библейский ветхозаветный сюжет о Каине и Авеле.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что русские и украинцы являются одним народом. Он добавил, что «эти народы тысячу лет были вместе», несмотря на языковые особенности.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия будет бороться с любыми проявлениями крайнего национализма и нацизма на Украине. По его словам, одновременно с этим Москва будет защищать «наших, которые там живут».