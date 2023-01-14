Медведев: премьер-министр Японии Кисида предал память сотен тысяч японцев Медведев раскритиковал позицию премьер-министра Японии Кисиды по ядерному оружию

Фото: Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фумио Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида «предал память сотен тысяч японцев», выступив против применения Россией ядерного оружия на Украине совместно с президентом США Джо Байденом, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он напомнил, что единственной страной, применявшей оружие, были именно Соединенные Штаты, а удар наносился конкретно по Японии. По мнению Медведева, Кисида должен был потребовать покаяния от Байдена, однако он выступил в качестве обслуживающего персонала.

Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства. Вдумайтесь. Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А ее единственной жертвой – его собственная родина, — написал он.

Медведев заявил, что «такой позор можно смыть, только совершив по возвращении сеппуку прямо на заседании кабмина».

Накануне Белый дом опубликовал совместное заявление Байдена и Кисиды, в нем говорится о том, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине будет означать враждебный акт против всего человечества, который ничем нельзя оправдать. Также Байден и Кисида условились продолжать оказывать поддержку Украине перед лицом атак на критически важную энергетическую инфраструктуру.