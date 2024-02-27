«Предает народ»: в ГД раскрыли план Пашиняна после вывода пограничников РФ Водолацкий: Пашинян предает народ и втягивает Армению в украинский сценарий

Фото: IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предает свой народ и втягивает страну в ту ситуацию, в которой оказалась Украина, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, глава армянского правительства добивается чрезвычайной ситуации в стране, на фоне которой в нее бы для наведения порядка вошли иностранные силы.

Он добивается чрезвычайной ситуации в стране и чтобы по просьбе Макрона вошли иные силы для наведения порядка, но не российские. Во Франции Пашинян заявил, что Ереван приостанавливает присутствие в ОДКБ. Это уже сигнал того, что Пашинян потихоньку предает свой народ и втягивает Армению в ту ситуацию, в которой оказалась Украина, — сказал Водолацкий.

По его словам, российские пограничники всегда обеспечивали порядок и безопасность Армении. Никаких нареканий к ним за эти годы не было и быть не могло.

Все выполняется в рамках международных договоров, которые в том числе ратифицировал парламент Армении, — говорит Водолацкий.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в аэропорту Звартноц. Таким образом он отреагировал на сообщения о том, что власти республики уже приняли данное решение. Он отметил, что в результате действий пограничников из России границы республики не раз становились «более уязвимыми».