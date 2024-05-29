Правозащитница предупредила, чем грозит сокрытие статистики в ведомствах Бывший член ОНК Литвинович: сокрытие статистики в ведомствах приведет к кризисам

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Российские ведомства все чаще скрывают статистику, что рискует привести к кризисным ситуациям и неадекватным решениям, заявила бывший член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович в Telegram. Кроме того, правозащитницу печалит «традиционная для бюрократии» манипуляция с данными.

Открытость ведомств и информации больше не является ценностью, а наоборот, становится угрозой. Этот процесс ожидаемо приведет к принятию неадекватных государственных решений и к кризисным ситуациям. А если еще учесть и традиционную для бюрократии манипуляцию со статистикой и «рисование результата», все выглядит еще печальнее. Ставили задачу построить «эффективное государство», но все сами и сломали, — пишет Литвинович.

Так, в прошлом году МВД перестало публиковать ежемесячную статистику по миграции и перешло на ежеквартальную отчетность. С февраля 2022 года минимум 17 ведомств, судя по прошлогоднему подсчету проекта «Если быть точным», закрыли данные. Экономические показатели засекречивали быстрее всего.

В январе 2024-го президент России Владимир Путин разрешил не раскрывать информацию о деятельности экономически значимых организаций. Такое решение стало ответной мерой на действия недружественных стран. Сегодня Минэнерго решило закрыть статистику о производстве бензина.