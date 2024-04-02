Правоохранители прикрыли незаконный канал миграции в Россию с Украины УФСБ: в Брянской области задержан организатор нелегального канала миграции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители задержали в Брянской области организатора нелегального канала миграции в Россию с Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. Отмечается, что гражданина РФ поймали с поличным, когда он пытался обеспечить въезд четырех граждан Украины через брянский участок госграницы вне пунктов пропуска. Возбуждено дело.

Задержан с поличным гражданин России, причастный к деятельности преступной группы, специализирующейся на организации незаконной миграции, — говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что в России следует подумать над контролем за финансовыми потоками мигрантов. Это, по его словам, позволит соответствующим органам отслеживать все движение денежных средств на карточках.

В России тем временем подготовлен законопроект об ужесточении контроля над миграцией. Как пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк, срок временного пребывания иностранных граждан в РФ уменьшен до 90 дней. Кроме того, определены параметры и условия биометрической идентификации и контроля над работодателями, нанимающими иностранных специалистов.