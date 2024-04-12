Правительству РФ дали срок на разработку принципов новых нацпроектов Путин велел кабмину до мая представить принципы подготовки новых нацпроектов

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин по итогам прошедшего 14 марта совещания поручил правительству разработать и представить в администрацию главы государства основные принципы подготовки новых нацпроектов и подходы к их финансированию, сообщается на сайте Кремля. Срок подачи документов — 30 апреля.

Речь идет, в частности, о подходах к финансированию системы управления новыми нацпроектами, определении механизмов их софинансирования с учетом особенностей каждого проекта. Подготовленные материалы кабмин должен направить в администрацию президента и в комиссию Госсовета РФ по направлениям социально-экономического развития. В поручении указано, что проекты рассмотрят на совместном заседании консультативно-совещательного органа и президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам при участии руководителей регионов.

В середине марта Путин на открытии совещания с членами правительства заявил, что уровень инфляции в России стабилизируется, рост цен в стране постепенно сокращается. По словам главы государства, показатели очень волатильны. Он обратил внимание, что за первые несколько недель марта инфляция в РФ ушла в ноль.

К реализации задач, поставленных в рамках послания Федеральному собранию, нужно приступить немедленно, подчеркивал Владимир Путин на совещании с членами правительства. По его словам, предложенные планы вполне реализуемы.