Правительство заявило о новых выплатах россиянам из-за утечек данных

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Правительство обсуждает с представителями крупных IT-компаний введение новых выплат для пострадавших из-за утечки личных данных россиян, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в Минцифры. Отмечается, что для этих целей будет создан фонд материальной компенсации. Фонд планируют финансировать за счет оборотных штрафов, которые будут выплачивать компании, допустившие утечки персональных данных своих клиентов.

Предстоит определить правила расчёта этих компенсаций, а также условия для того, чтобы претендовать на выплаты и другие детали, — сказано в публикации.

Эксперты положительно восприняли идею новых выплаты и добавили, что оборотные штрафы не учитывают интересы пострадавших.

Минтруд ранее предложил отложить переход на новую схему расчёта накопительной пенсии жителям России до 2025 года, следует из проекта ведомства. В министерстве пояснили, что основная причина — колеблющаяся продолжительность жизни граждан из-за пандемии коронавирусной инфекции. Таким образом ведомство хочет избежать резкого изменения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии для застрахованных лиц, которые выйдут на пенсию в 2023–2024 годах, пишет РБК.