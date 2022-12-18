Правительство заморозило российско-латвийское соглашение о налогах Кабмин одобрил приостановку российско-латвийского соглашения о налогах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Российской Федерации

Правительство России поддержало приостановление российско-латвийского соглашения об избежании двойного налогообложения, следует из сообщения на сайте кабмина. В тексте публикации указано, что проект федерального закона направлен на принятие мер по обеспечению российских интересов, а также минимизации налоговых последствий для российских налогоплательщиков вследствие приостановки действия соглашения.

Решение правительства: одобрить проект федерального закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Соглашения между правительством РФ и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньс заявил, что страны Балтии больше других европейских государств пострадали от последствий санкций в отношении России, но продолжают выступать за усиление давления на Москву. Он отметил, что своим примером прибалты показывают, что не следует бояться поддерживать Украину.

В сентябре сейм Латвии утвердил поправки в иммиграционный закон, согласно которым в республике вводится запрет на выдачу новых долгосрочных рабочих виз для граждан России и Белоруссии. Сообщается, что действие постоянного вида на жительство (ВНЖ) для россиян в стране истечет 1 сентября 2023 года, основанием для продления будет знание латышского языка.