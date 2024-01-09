Правительство закрепит соцгарантии для многодетных на федеральном уровне

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Правительство закрепит на федеральном уровне основные социальные гарантии для многодетных в России, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами во вторник, 9 января. Его слова приводятся на сайте правительства. Также правительство намерено продлить действие денежной выплаты для родителей третьего ребенка.

На федеральном уровне планируется закрепить единый правовой статус и основные социальные гарантии для многодетных, а также по поручению президента продлить действие денежной выплаты при рождении третьего ребенка, которую можно направить на погашение ипотеки, — сообщил Мишустин.

Также во время совещания стало известно, что правительство может продлить выплату на льготную ипотеку для многодетных семей в I квартале 2024 года. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, данная мера распространяется на семьи с тремя и более детьми. Сумма выплаты составляет 450 тысяч рублей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала избыточной инициативу о введении нового механизма поэтапного погашения ипотеки для семей с детьми. По ее мнению, вместо новых мер господдержки таким семьям нужно проиндексировать действующие выплаты.