Правительство выделит почти 1 млрд руб. на закупку флагов и гербов в школы

Кабмин потратит 970 млн рублей на закупку гербов РФ, флагов и флагштоков для школ, следует из соответствующего распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Планируется, что в этом году госсимволикой обеспечат 11 тысяч учреждение в 31 регионе.

Федеральный центр профинансирует приобретение государственной символики России для школ. Распоряжение о выделении на эти цели более 970 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Согласно распоряжению, остальные школы обеспечат символикой к 2024 году.

Ранее Минпросвещения России утвердило для школ стандарт по поднятию государственного флага и исполнению гимна. С сентября в образовательных учреждениях для детей еженедельно будет звучать гимн и подниматься флаг.