Правительство выделит еще 50 млрд рублей на строительство трассы М-12

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство выделит еще 50 млрд рублей на ускорение работ по строительству трассы М-12 из Москвы в Казань, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, это позволит уже в этом году ввести в эксплуатацию участки в Московской и Владимирской областях общей протяженностью 100 км.

Хорошие современные магистрали позволяют быстрее перевозить грузы, способствуют реализации многих инициатив бизнеса, повышают уровень жизни миллионов наших граждан. <...> Ранее правительство уже выделяло средства на ускорение работ, и сегодня направим еще 50 млрд рублей. Эти ресурсы позволят обеспечить опережающее строительство, — сказал глава правительства.

Он отметил, что трасса станет частью «перспективного маршрута» в Западный Китай, что позволит расширить торговые связи с Азией.

Изначально власти планировали проложить скоростную трассу от Москвы до Казани. В настоящее время ведутся работы по её строительству, которое должно завершиться в 2024 году. Для этого из бюджета страны выделили 639 млрд рублей. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин поручил продлить трассу до Екатеринбурга, при этом уложившись в ранее отведённые сроки (до 2024 года).

Ранее сообщалось, что средства из Фонда национального благосостояния для реализации трассы М-12 не потребуются. Стоимость строительства и ремонта упомянутых участков же тогда оценили в 232,9 млрд рублей.