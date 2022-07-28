Неработающим пенсионерам выделят более 10 млрд рублей Правительство выделит более 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Выплата пенсий

Правительство РФ направит регионам свыше 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, надбавки будут выплачены более чем 1 млн человек.

Мы сегодня выделим свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Средства регионы получат на социальные доплаты к пенсии, — указал глава кабмина.

Он напомнил, что с 1 июня прожиточный минимум был увеличен на 10%, в связи с чем нагрузка на российские субъекты существенно выросла. Ожидается, что федеральные субсидии позволят компенсировать регионам связанные с этим расходы.

19 июля Пенсионный фонд России анонсировал прибавку к пенсиям 7,3 млн как работающих, так и неработающих пенсионеров с 1 августа 2022 года. Первой категории, которая получает дополнительные баллы за страховые отчисления, увеличат выплаты на 314,07 рубля. Помимо этого, пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы получат прибавку к страховой пенсии

Ранее эксперт Анастасия Киреева заявила, что российские пенсионеры могут повысить размер пенсии на 4,5 тысячи рублей. Для этого нужно подтвердить «выпавший» трудовой стаж. Чаще всего с проблемой неучтённого трудового опыта сталкиваются люди преклонного возраста, работавшие в советскую эпоху, особенно на стыке 1980-х и 1990-х годов. Для перерасчета пособия справку в Пенсионный фонд необходимо предъявить до конца июля.