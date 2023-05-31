Правительство внесло законопроект о налогообложении уехавших из страны Кабмин внес в Госдуму законопроект о 13–15% НДФЛ для уехавших из страны россиян

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Правительство после доработки внесло в Госдуму законопроект, регулирующий порядок уплаты НДФЛ гражданами, которые более полугода работают на российские компании из-за рубежа, следует из думской базы данных. Налог будут взиматься по стандартным ставкам в 13–15%. Это касается как тех людей, которые утратили отечественное налоговое резидентство, но остаются штатными «дистанционными» сотрудниками, так и фрилансеров, выполняющих заказы для российских работодателей.

Согласно проекту, с 2024 года российские компании будут взимать НДФЛ по ставке в 13%, а для граждан с годовым доходом свыше пяти млн рублей — 15%.

Доходами от источника в России считаются денежные вознаграждения, полученные по результатам выполнения работы по договору с работодателем, являющимся российской организацией или подразделение зарубежной компании, зарегистрированной в РФ.

Первая редакция законопроекта была представлена в конце июля 2022 года на фоне массового отъезда россиян из страны. В документе было указано, что отечественные работодатели будут удерживать 13–15% НДФЛ из зарплаты дистанционных сотрудников, пока те являются резидентами РФ, а после утраты ими резидентства — 30%. Налоговое резидентство россияне теряют, если пребывают вне России более 183 дней в году.

Ранее стало известно, что российские сенаторы хотят предложить правительству ввести налог для физических лиц и организаций за деятельность в интернете, включая блогерскую. Парламентарии также предлагают ФНС выявлять и привлекать к ответственности физических лиц, которые получают доход в интернете и уклоняются от уплаты налогов.