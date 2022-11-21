Правительство ужесточило правила выплаты зарплат топ-менеджерам госкомпаний

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Правительство России расширило с 43 до 117 количество организаций, которым придется согласовывать потолок годовых вознаграждений руководства госкомпаний с Минфином и правительственной комиссией, пишет «Коммерсант». Согласно постановлению правительства, система оплаты труда топ-менеджмента в этих компаниях будет увязана с достижением ключевых показателей эффективности и реализации значимых проектов.

Согласно постановлению правительства, размер вознаграждения в 117 организациях с госучастием будет зависеть от реализации отдельных значимых проектов и от достижения ключевых показателей эффективности, которые включают в себя финансовые показатели, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые показатели, увязанные с национальными целями развития. Предложения об условиях оплаты труда и потолке годовых выплат в этих организациях формируют отраслевые ведомства и советы директоров организаций и направляют их в Минфин вместе с данными о финансовом результате организаций и полученных ими субсидиях.

Минфин в свою очередь должен согласовать условия оплаты труда с рабочей группой при правкомиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов. Постановление также регламентирует выплаты премий, которые положены руководству при достижении ими KPI: годовая премия — в пределах 30–50% годового максимального вознаграждения, совокупные размеры квартальных премий — не более 10% от этого же показателя. Как сообщил источник в Белом доме, в будущем правительство продолжит расширять контроль за выплатами в госсекторе.

Ранее сообщалось, что к группе финансовых KPI отнесены коэффициенты рентабельности инвестированного или собственного капитала, а также динамика выручки и доход акционеров. К отраслевой группе относятся количество созданных рабочих мест, объём привлечённых инвестиций, вклад в несырьевой неэнергетический экспорт и бюджетную эффективность, а кроме этого — специализированные KPI, такие как бесперебойность и безопасность предоставления услуг.

При этом сами организации распределены по четырём категориям: действующие на конкурентном рынке, естественные монополии и инфраструктурные компании, финансовые организации, а также институты развития. Это поможет лучше рассчитать KPI для каждой структуры в отдельности.