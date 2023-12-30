Правительство утвердило новое положение о паспорте гражданина РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство утвердило новое положение о паспорте гражданина РФ, включающее образец и описание документа. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Обновленные регламенты подготовлены в связи с принятием нового закона о гражданстве.

Общие положения о паспорте, в частности, дополняются новым пунктом, предусматривающим возможность оснащения внутренних паспортов граждан РФ нового образца электронным носителем с биометрическими данными, а именно цифровым фото владельца. При этом в постановлении отмечается, что документы продолжат оформляться на старых бланках до их израсходования и будут действовать до плановой замены.

Кроме того, новое положение закрепляет возможность подачи заявления о выдаче или замене паспорта через МФЦ или Госуслуги. Документ описывает сроки для каждого этапа оформления документа. Также в положении указано, что в случае поступления россиянина в медицинское учреждение в результате ранения на территории с военным или чрезвычайным положением, при отсутствии паспорта ему должны выдать временное удостоверение личности.

Ранее президент России Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Согласно указу, иностранные граждане этих стран, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, могут обратиться с заявлением о приеме в гражданство России вне зависимости от срока их проживания в России.