Правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах на следующий год. Распоряжение об их установлении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном сайте кабмина. Подчеркивается, что на медицинских специальностях большая часть бюджетных мест останутся целевыми. Так, по «Лечебному делу» их доля составит 75%, по «Педиатрии» — 76%. По самым дефицитным направлениям ординатуры показатель будет доходить до 100%.

Большие квоты на целевое обучение выделены для будущих специалистов в области самолето- и вертолетостроения, эксплуатации железных дорог, систем обеспечения движения поездов. Доля целевых бюджетных мест по ним составит 70%, — говорится в документе.

50% бюджетных мест в частности отведут целевикам на специальностях «Социально-культурная деятельность», «Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Библиотечно-информационная деятельность» и не только.

Доля таких мест по каждой из научных специальностей в аспирантуре определена на уровне 35%.

Ранее Минобрнауки подготовило проект постановления правительства об ограничении зарплат руководителей крупнейших государственных университетов и научных центров. Однако почти в половине из них предлагаемый лимит не одобрили.

Отмечалось, что в вузах высказались против того, чтобы ограничить зарплаты руководителя, его заместителей и главного бухгалтера планкой в 12 средних зарплат в учреждении.