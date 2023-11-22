Правительство сняло запрет на экспорт летнего дизельного топлива из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России снимает запрет на экспорт летнего дизельного топлива в связи с насыщением внутреннего рынка, сообщила пресс-служба Министерства энергетики. По данным ведомства, запасы дизельного топлива в стране сейчас составляют 3,2 млн тонн.

В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка товарным дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином, в том числе в биржевом канале реализации, — сообщили в Минэнерго.

Отмечается, что показатель в 3,2 млн тонн на 14% больше, чем на дату введения запрета экспорта моторного топлива — 21 сентября. Мониторинг ситуации продолжится, чтобы в случае необходимости скорректировать условия экспорта.

21 ноября министр энергетики Николай Шульгинов заявлял, что в России в ближайшее время не снимут запрет на экспорт зимнего дизельного топлива. Тогда же он говорил, что в правительстве обсуждается вопрос ослабления этой меры в отношении летнего дизтоплива.

Также Шульгинов высказался о результатах увеличения экспортной пошлины с 20 до 50 тысяч рублей за тонну почти на все виды продуктов, получаемых из нефти. По его мнению, если бы данная заградительная пошлина не действовала, то компании не обращались бы по поводу исключения из перечня непроизводителей.