Правительство России запускает промышленную ипотеку

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Правительство России запускает промышленную ипотеку, заявил глава кабмина Михаил Мишустин, передает ТАСС. Он уточнил, что предприятия смогут брать кредиты на покупку производственной недвижимости. Соответствующее постановление уже подготовлено, сообщил Мишустин.

Нам необходимо максимально оперативно запустить этот механизм, он позволит поддержать не только расширение промышленного производства, но и, самое главное, позитивную динамику в других сферах нашей экономики, — сказал премьер-министр.

Глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с ним сообщил, что максимальный объем льготного кредита составит 500 млн рублей. Этой суммы, по его словам, достаточно для приобретения площади в 10 тысяч квадратных метров.

Он пояснил, что 10 тысяч квадратных метров — это площадь завода средних размеров. Кредиты будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. При этом для инновационных технологических компаний ставка будет снижена до 3%.

Внедрить промышленную ипотеку по ставке 5% годовых предложил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, прошедшем в июне. Глава государства подчеркнул, что право на такие кредиты получат предприятия, готовые построить новые производства. По его словам, на проекты в рамках промкластеров льготные займы должны выдаваться на срок до 10 лет.