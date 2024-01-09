Правительство России запретило продавать детям отдельные виды мороженого Правительство России запретило продавать детям алкогольное мороженое

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Правительство России приравняло алкогольное мороженое к спиртным напиткам и запретило продавать его детям, сообщается в распоряжении кабмина РФ. Как сообщает ТАСС, ранее такая продукция находилась в перечне товаров-исключений наравне со сладким пищевым льдом, некоторыми разновидностями щербетов, а также взбитыми замороженными десертами. Теперь алкогольное мороженое исключено из списка.

Согласно нормам законодательства, вступившим в силу в 2012 году, любые пищевые продукты с содержанием этилового спирта выше 0,5% относятся к числу алкогольных. Однако мороженое с добавлением спирта долгое время находилось в перечне товаров-исключений, что позволяло продавать его несовершеннолетним. Кроме того, такую продукцию можно было распространять в парках и вблизи детских учреждений.

Этот факт неоднократно привлекал внимание депутатов, региональных ведомств и профильных организаций. Новое распоряжение правительства России устанавливает, что теперь алкогольное мороженое будет относиться к спиртосодержащей продукции. На него будут распространяться те же требования, что и на алкогольные напитки.

Врач Елена Малышева ранее рассказала, кому стоит есть мороженое. По ее словам, этот продукт полезен для людей, перенесших тонзиллэктомию — операцию по удалению миндалин. Это обусловлено тем, что мороженое охлаждает болевые рецепторы, облегчая самочувствие пациентов.