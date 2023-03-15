В России раскошелятся на выкуп иностранных самолетов Савельев: правительство выделит около 300 млрд рублей на выкуп иностранных самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Шереметьево

Правительство решило направить около 300 млрд рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, передает РИА Новости. По словам министра, «Аэрофлот» уже выкупил 10 дальнемагистральных самолетов.

Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей. Мы хорошо понимаем этот вопрос. И правительство выделило уже порядка 300 млрд рублей, — сказал он.

Агентство Bloomberg ранее отметило, что российская авиация сумела выдержать удар западных санкций, несмотря на ожидания союзников Украины. Западные политики рассчитывали на то, что будет нанесен максимальный ущерб гражданской авиации РФ. Однако отечественные авиаперевозчики продолжают использовать преимущественно самолеты Airbus и Boeing, которым запрещено работать с Москвой.

По данным компании Cirium, на текущий момент российские компании эксплуатируют 467 единиц этих самолетов, в то время как год назад было 544. Увеличилось количество рейсов в Таиланд, Турцию, ОАЭ и бывшие республики СССР.