Правительство России утвердило сроки эксперимента по маркировке учебников РБК: эксперимент по маркировке учебников начнется с 1 апреля

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Эксперимент по маркировке учебников будет проводиться в период с 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025 года, сообщает РБК со ссылкой на постановление правительства России. По данным издания, осведомленные источники подтверждают подлинность документа. По результатам эксперимента власти примут решение о целесообразности такой меры.

Подчеркивается, что участие в эксперименте по маркировке учебников будет исключительно добровольным. Издателям таких книг выдадут специальные коды маркировки, при этом им не нужно будет платить. Правительство России также определило оператора эксперимента, им стал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Требования к информационной системе маркировки должны быть разработаны не позднее 15 августа 2024 года.

Участие в эксперименте также будет принимать Минпромторг РФ. Специалисты ведомства будут координировать создание и функционирование информационной системы, а также утверждать требования к ней до 1 сентября. Министерство просвещения РФ же будет обязано обеспечить информационное взаимодействие с системой по части перечня учебников, допущенных к использованию в образовательных учреждениях.

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