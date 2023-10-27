Правительство России утвердило список продукции с особым порядком расчета

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Правительство России утвердило перечень сельскохозяйственной продукции, при экспорте которой допускается особый порядок расчетов, сообщается на официальном портале кабмина. По данным пресс-службы правительства, при расчетах за поставки такой продукции могут использоваться специальные рублевые и валютные счета типа «З». Они открываются иностранными лицами в уполномоченных банках.

Согласно тексту распоряжения, в перечень продукции вошли свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, молоко, ячмень, кукуруза, соевые бобы, семена льна, подсолнечное, соевое и рапсовое масло, а также некоторые другие продукты. Покупатели такой продукции смогут переводить оплату на специальный счет, а затем продавать эту валюту уполномоченному банку или на бирже. Предполагается, что внесение продуктов в перечень позволит повысить финансовую стабильность государства в условиях санкционного давления.

Министерство сельского хозяйства России ранее предложило запретить экспорт пищевого яйца птицы. По мнению экспертов ведомства, такая мера позволит сдержать рост цен на социально значимые товары. Согласно статистике, за последний год цены на яйца выросли примерно на 24%.