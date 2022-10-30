Правительство России расширило список недружественных стран Правительство России добавило в список недружественных стран 11 британских территорий

Правительство России расширило список недружественных РФ государств, о чем сообщило на своем официальном сайте. В перечень попали 11 заморских территорий, находящихся под контролем Великобритании. Причина их включения в список не называется.

Так, недружественными странами были объявлены Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос. В правительстве отметили, что теперь все 14 заморских территорий Великобритании являются недружественными для России.