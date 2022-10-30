Правительство России расширило список недружественных РФ государств, о чем сообщило на своем официальном сайте. В перечень попали 11 заморских территорий, находящихся под контролем Великобритании. Причина их включения в список не называется.
Так, недружественными странами были объявлены Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос. В правительстве отметили, что теперь все 14 заморских территорий Великобритании являются недружественными для России.
В перечень добавлено ещё 11 Британских заморских территорий, поддержавших санкции, введённые Великобританией в отношении России. <...> Изначально в перечне были три подконтрольные Британии территории – остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. Таким образом, теперь все 14 Британских заморских территорий входят в перечень недружественных России стран, — говорится в сообщении.