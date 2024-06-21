Правительство России одобрило проект соглашения с Индией о войсках Правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении войск

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Правительство одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов России и Индии, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Документ представило Минобороны России, согласовав его с Министерством иностранных дел и другими федеральными органами исполнительной власти.

О порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов России на территорию Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию РФ и организации их взаимного материально-технического обеспечения, — указано в распоряжении.

Ранее в беседе с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин отметил, что в отношениях с Россией Индия исходит из собственных интересов. Эксперт подчеркнул, что государство активно покупает российскую нефть, но платит рупиями, из-за чего деньги приходится инвестировать в экономику государства. По его словам, Индия - достаточно сложная страна, которая проводит многовекторную внешнюю политику и сотрудничает также с Китаем, США и ЕС.

До этого стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также правительство страны подали в отставку. Решение было принято после итогов парламентских выборов: там «Национально-демократический альянс», который возглавляет партия Нарендры Моди, одержал победу.