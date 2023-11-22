Правительство России готовится отменить запрет на экспорт дизтоплива Новак: в ближайшее время запрет на экспорт дизтоплива могут отменить

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Российское правительство в ближайшее время может отменить запрет на экспорт дизельного топлива, заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, свои функции введенная ранее мера выполнила, на внутреннем рынке дефицита не наблюдается.

Поскольку ситуация стабилизировалась, были внесены изменения, отменен на прошлой неделе запрет на экспорт автомобильных бензинов. В ближайшее время, я думаю, будут приняты решения и об отмене экспорта дизельного топлива, поскольку сейчас рынок наполнен и свой функционал эти решения, которые были приняты, выполнили, — сказал Новак.

Накануне министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что в России в ближайшее время не снимут запрет на экспорт зимнего дизельного топлива. По его словам, в правительстве обсуждается вопрос ослабления этой меры в отношении летнего дизтоплива. О полном снятии запрета на экспорт нефтепродуктов, отметил он, речи не идет.

Временный запрет на экспорт автомобильного бензина в России отменили 17 ноября. Он действовал с 21 сентября в качестве меры по стабилизации цен на внутреннем рынке. В течение этого времени удалось стабилизировать внутренний рынок и создать профицит предложения, в том числе на бирже.