Правительство РФ пообещало привести в порядок более 20 тысяч км дорог Правительство РФ направит 15 млрд рублей на содержание и ремонт дорог в регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 15 млрд рублей выделят на содержание и ремонт дорог в регионах России, сообщает пресс-служба правительства РФ в своем Telegram-канале. Благодаря принятому решению в стране приведут в порядок свыше 20 тысяч км шоссе, подъездных путей, различных съездов и выездов, повысят качество грузовых перевозок.

Сегодняшнее решение — лишь часть масштабных проектов по модернизации автотрасс по всей стране. Только в этом году порядка 180 млн квадратных метров региональных и городских дорог построят и приведут в нормативное состояние. Такая работа будет продолжена, — сказал председатель правительства Михаил Мишустин.

Также сегодня стали известны сроки восстановления Чонгарского моста. Они зависят от возможных угроз, а ремонт, по приблизительным расчетам, займет от семи до 10 дней.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Россия намерена восстановить и отремонтировать дороги и мосты в Херсонской области. По его словам, деньги на восстановительные работы уже выделены. Вице-премьер считает, что у Херсонской области большие перспективы и регион займёт достойное место в российской семье.