Правительство РФ утвердило форму повесток по мобилизации

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Правительство России утвердило единую форму повестки о призыве граждан на военную службу по мобилизации. Образец опубликован на официальном портале нормативно правовых актов. Отмечается, что новая повестка отличается от обычной лишь шапкой документа, в которой указывается причина призыва. Согласно тексту приказа кабмина, уведомление также будет дублироваться в электронной форме.

Повестки военных комиссариатов, направленные в письменной форме, дублируются в электронной форме. Информация о них включается в общедоступный реестр направленных гражданам, состоящим на воинском учете, повесток, — говорится в документе.

В повестке также указан список вещей, которые необходимо или рекомендовано взять призывнику. В частности, там указаны паспорт, военный билет, туалетные принадлежности, продукты питания на одни сутки и водительские права.

Юрист Михаил Салкин ранее перечислил уважительные причины для неявки в военкомат по повестке. Согласно действующему законодательству, россияне могут не явиться в случае нахождения за границей по семейным обстоятельствам, нахождения под стражей или административным арестом. В иных случаях призывнику может грозить штраф.