Правительство РФ продлило запрет на экспорт рапса Правительство РФ продлило запрет на экспорт семян рапса до 29 февраля 2024 года

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Правительство России продлило запрет на экспорт семян рапса до 29 февраля 2024 года, сообщается в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Установить с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года включительно запрет на вывоз семян рапса из Российской Федерации, — говорится в документе.

В тексте постановления также отмечается, что ограничение на поставки семян рапса не будет распространяться на страны Евразийского экономического союза. Кроме того, это сырье можно будет экспортировать из России в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи другим странам на основании решения правительства.

Впервые запрет на экспорт семян рапса был введен с 1 апреля 2022 года по 31 августа 2022-го. Затем ограничения распространялись на срок с 1 сентября 2022-го до 28 февраля текущего года и с 18 марта до 31 августа 2023-го.

Ранее правительство России продлило временный запрет на экспорт риса и рисовой крупы до июля текущего года. Позднее действие ограничений распространили до конца 2023-го.