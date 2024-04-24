Правительство РФ поддержало законопроект о наказании в 35 лет за диверсии Пискарев: Кабмин поддержал поправки о наказании за диверсии

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Кабинет министров России поддержал поправки к Уголовному кодексу о наказании в виде 35 лет лишения свободы за диверсионные преступления, сообщил в Telegram-канале один из авторов инициативы, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, в ближайшее время законопроект будут внесены в Госдуму.

Эти поправки важны для усиления безопасности в условиях проведения спецоперации и возросшей диверсионной активности врага. Правительство их поддержало. Внесем в ближайшее время [в Госдуму], — написал Пискарев.

На заседании в Совете Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что россиянам рассылают инструкции по проведению диверсий и отъему оружия у правоохранительных органов. По его словам, для этого провокаторы используют социальные сети и мессенджеры, через которые распространяют также радикальные идеологии и ложные сведения.

Ранее в Смоленской области правоохранители задержали подростков, которые совершили поджог релейных шкафов на одном из перегонов главного хода Московской железной дороги. По данным ФСБ, несовершеннолетние признались, что пошли на преступление ради денежного вознаграждения по заданию, полученному в мессенджере.