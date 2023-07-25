Работодателям станет выгодно нанимать участников СВО Правительство РФ поддержало льготы для работодателей участников СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Правительство России поддержало законопроект о введении льгот для компаний, нанимающих на работу участников специальной военной операции, сообщает РБК. Автором инициативы стал глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов. Он предлагает внести изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства».

В настоящее время господдержку могут получить компании, нанимающие на работу людей из социально уязвимых категорий. К их числу относятся инвалиды, пенсионеры, выпускники детских домов, а также беженцы и малоимущие. Кутепов предлагает внести в эту категорию лиц, принимавших участие в боевых действиях на территориях Украины, Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР. Также в этот список могут войти сотрудники ФСБ, выполнявшие задачи на приграничных территориях.

Уровень развития социального предпринимательства является одним из показателей зрелости общества. Его динамика показывает, насколько значимыми становятся социальные проблемы на разных уровнях предпринимательской активности, — подчеркивается в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Депутаты Государственной думы ранее приняли закон о внеочередном приеме детей участников спецоперации в детские сады, школы и оздоровительные лагеря. Мера будет актуальна и для тех детей, чьи родители погибли в ходе боевых действий.