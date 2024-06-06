Правительство РФ озвучило ключевую задачу на ближайшие шесть лет Орешкин: модернизация армии РФ является ключевой задачей на ближайшие шесть лет

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Модернизация российской армии является ключевой задачей для правительства на ближайшие шесть лет, обратил внимание заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. Для этого будет использоваться опыт, полученный в рамках СВО, передает корреспондент NEWS.ru с полей Петербургского международного экономического форума.

Модернизация вооруженных сил с учетом опыта СВО, новых технологических решений, системы управления. У нас новый министр обороны, перед ним поставлена эта задача, — отметил член правительства.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев указал, что на посту министра обороны России Андрею Белоусову предстоит развивать и укреплять военно-промышленный комплекс. Глава МО прекрасно разбирается в «экономических хитросплетениях», напомнил эксперт. По его словам, ВПК сможет дать импульс для других отраслей, сопряженных с военным производством.

До этого полковник в отставке Андрей Кошкин сообщил, что переданные на фронт российские танки Т-90М «Прорыв» могут использовать новые автоматы заряжания. Этот танк является модернизацией Т-90, который был принят на вооружение в 2020 году. У боевой машины есть улучшенная пушка калибра 125 мм, а также 12,7 мм зенитная установка, управляемая дистанционно, резюмировал военный эксперт.