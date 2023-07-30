Правительство РФ не поддержало законопроект о выходе страны из МВФ Правительство России не поддержало законопроект о выходе из МВФ из-за вложенных активов

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Здание Дома правительства Российской Федерации

Правительство РФ не поддержало законопроект КПРФ о выходе России из Международного валютного фонда (МВФ), сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Уточняется, что одностороннее решение о выходе может быть рискованным для вложенных российских активов.

Одностороннее решение о выходе из состава членов МВФ и Группы Всемирного банка связано со значительными рисками в части возврата вложенных в них российских активов, — отметили в правительстве.

В то же время в правительстве подчеркнули, что выход из состава МВФ может негативно повлиять на участие РФ в других финансовых механизмах, связанных с программами фонда, например в Пуле условных валютных резервов стран БРИКС. Помимо этого, кабмин указал на то, что МВФ и Группа Всемирного банка по-прежнему остаются для России крупнейшими экспертными площадками, на которых она может представлять свою позицию.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о выходе РФ из МВФ. По мнению группы депутатов от КПРФ, России также следует денонсировать протокол о вступлении в Международный банк реконструкции и развития.

Позднее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике и соавтор соответствующего законопроекта Николай Арефьев отмечал, что Россия должна выйти из МВФ, так как данная организация ничем не помогала РФ, а только разрушала экономику страны.