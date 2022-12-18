Правительство расширило список премий, которые освобождаются от НДФЛ

Премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства не будут облагать налогом на доходы физлиц (НДФЛ), сообщили в Telegram-канале российского правительства. Данное постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В источнике уточнили, что для педагогов, работающих в детских музыкальных школах предусмотрено 100 премий по 500 тысяч рублей. Для вузовских преподавателей — 50 премий по 1 млн рублей.

Премии, которые получат лучшие преподаватели в области музыкального искусства, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин, — сказано в сообщении.

Премии присуждаются за высокие результаты профессиональной работы, которые оцениваются комиссией при Министерстве культуры. Претендовать на подобные награды могут учителя, чей стаж составляет не менее трех лет.

Помимо этого, налогообложению не подлежат премии за выдающиеся достижения в областях науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и СМИ, уточнили в пресс-службе правительства.

Ранее стало известно, что Госдума в декабре может принять в первом чтении законопроект, освобождающий дольщиков от уплаты НДФЛ в случае несостоятельности или банкротства застройщика. Документ рекомендован к рассмотрению правовым управлением Госдумы и правительства.