Правительство профинансирует больницы в Тверской и Московской областях Правительство выделит 4 млрд рублей на строительство больниц в Московской и Тверской областях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал указ о выделении более 4 млрд рублей на завершение строительства больниц в Московской и Тверской областях, сообщается на сайте правительства. Планируется закончить строительство больничного комплекса в Хотьково и Бежецкой центральной районной больницы в Тверской области.

В ближайшие три года за счет федерального финансирования планируется завершить строительство больниц в Московской и Тверской областях, — говорится в сообщении.

Больничный комплекс в подмосковном Хотьково будет включать в себя стационар на 60 мест и поликлинику на 450 посещений в сутки. Бежецкая центральная районная больница рассчитана на 130 мест.

Правительство России также выделит в 2023–2025 годах почти 15 млрд рублей ряду регионов на оказание гражданам обязательной медицинской помощи. Постановление об этом подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Речь идет о регионах с наиболее сложными климатическими и географическими условиями. К таковым относятся Магаданская область, Камчатский край, Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Якутия.