Правительство продлило мораторий на плановые проверки бизнеса Мишустин: плановые проверки бизнеса до 2030 года будут проводиться только на объектах высокого риска

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Михаил Мишустин

Мораторий на плановые проверки бизнеса продлен на ближайшие восемь лет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС. Он добавил, что они будут проводиться только на объектах высокого риска.

По поручению президента правительство продолжает снижать административную нагрузку на хозяйствующие субъекты. В ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только в отношении тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, — сказал премьер.

Мораторий на проведение проверок бизнеса был введен в марте 2022 года. Такие проверки сохранены только для небольшого закрытого перечня объектов по санитарно-эпидемиологическому, ветеринарному, пожарному контролю и в области промышленной безопасности.

Гепрокуратура ранее сообщила, что за 2022 год в 30 регионах России выявлены факты незаконного вмешательства полиции в бизнес-процессы. Часть проверок проводились без их регистрации, что противоречило установленному мораторию на проверки.

По данным ведомства, полицейские, которые пренебрегли мораторием, были наказаны. В 2023 году прокуроры продолжат мониторить соблюдение этого принципа в структурах МВД. Всего в 2022 году прокурорское вмешательство позволило устранить свыше 214 тысяч нарушений законодательства о защите прав предпринимателей и инвесторов.