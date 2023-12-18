Правительство поручило доработать законопроект о наказании за русофобию Правительство поддержало законопроект о наказании за русофобию

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Ирина Яровая

Инициатива вице-спикера Госдумы Ирина Яровой о введении уголовной ответственности за русофобию нашла поддержку комиссии правительства РФ по законодательной деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва. При этом уточняется, что кабмин поручил внести в документ ряд замечаний.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний, — говорится в проекте отзыва.

Законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 136.1 «Русофобия», которая предусматривает ответственность для иностранцев за дискриминацию россиян, лиц без гражданства, постоянно проживающих в России, или соотечественников, которые не являются гражданами РФ. При этом наказание за преступление в документе не уточняется.

Ранее сообщалось, что полиция задержала красноярского рэпера Ислама Закирова, который спровоцировал волну критики в соцсетях своим выступлением на батле в Москве за строчку об избиении беременной русской женщины. Еще один исполнитель в своей тираде сделал отсылку к случаю с нападением мигрантов на молодого человека с прической «ирокез» в подмосковной Электростали.

Вскоре после появления видео выступления в соцсетях Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 282 УК РФ за разжигание межнациональной ненависти в отношении участников рэп-батлов. Оба они удалили свои аккаунты в соцсетях, а также каналы на YouTube, куда были выложены выступления.