Правительство подготовило проект указа по созданию координационного совета Мишустин: правительство передало Путину проект указа по созданию координационного совета

Фото: Russian State Duma Press Service/Global Look Press

Проект указа по созданию координационного совета при правительстве РФ для обеспечения нужд спецоперации подготовили и передали президенту России Владимиру Путину, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости. В ходе совещания с вице-премьерами Мишустин также подчеркнул, что данный законопроект был разработан по поручению российского главы.

Президент поручил правительству создать под моим председательством Координационный Совет. Соответствующий проект указа подготовлен и передан главе государства, — заявил Мишустин.

Ранее Путин заявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР. Глава государства напомнил, что до вступления четырех регионов в состав страны там уже действовал этот режим. При этом президент подчеркнул, что теперь его необходимо оформить в рамках российского законодательства.

Президент также подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном (куда входит и Москва) и Южном федеральных округах России, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. Также во всех остальных регионах России вводится режим базовой готовности, который предусматривает усиление охраны общественного порядка и особый режим работы объектов транспорта.