Правительство отказалось стимулировать брак деньгами Кабмин РФ не поддержал законопроект о выплате денег вступившим в брак до 35 лет

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Правительство РФ не поддержало законопроект о единовременной выплате 10 тысяч рублей впервые вступившим в брак до 35 лет, сообщает ТАСС. Проект закона «О единовременной денежной выплате супругам в связи с их бракосочетанием» в Госдуму внесли депутаты от ЛДПР.

Ведь многие тянут, чего-то ждут. Вот это будет маленький, но лишний повод расписаться. А деньги можно потратить на то, чтобы купить костюм жениху или платье невесте, добавить их в бюджет празднования или купить подарок себе на свадьбу, потратить на госпошлины, связанные с вступлением в брак, — сказал один из авторов законопроекта Каплан Панеш.

Согласно проекту закона, одному из супругов после заключения брака нужно обратиться в органы соцзащиты. При этом выплата в 10 тысяч рублей не будет учитываться в составе доходов семей при предоставлении мер социальной поддержки. В случае утверждения закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что россиянам следует платить по 10 тысяч рублей за долгую жизнь в браке. Она уточнила, что в Хакасии уже действует такая мера поддержки пар. Выплаты полагаются семьям, прожившим в браке 50, 60 и 70 лет. По мнению депутата, такую практику необходимо распространить на все регионы России.