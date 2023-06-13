Правительство одобрило законопроект о налоге для крупных компаний

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Министр финансов РФ Антон Силуанов

Правительство одобрило законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний, сообщается на сайте Минфина России. Ставка налога составит десятую часть от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. Налог не затронет компании, созданные после 2020 года, и те компании, у которых средняя доналоговая прибыль за предыдущие пару лет не превышала 1 млрд рублей.

Сегодня на заседании правительства РФ одобрен законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний с рядом исключений, — говорится в сообщении Минфина.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что эти деньги пойдут на реализацию социальных расходов государства.

Также под новый налог не попадут компании малого и среднего бизнеса, организации — плательщики единого сельскохозяйственного налога и нефтегазового сектора и добычи угля. Для последних в 2023 году уже предусмотрены налоговые изъятия по налогу на добычу полезных ископаемых и демпферу на моторное топливо.

Первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что инициаторами введения налога на сверхприбыль в России были сами бизнесмены, а не государство. По его словам, предприниматели прекрасно понимали, что получают больше остальных, а потому и предложили скинуться в казну государства. Общая сумма налогов составила около 300 млрд рублей.