Правительство оценило идею вернуть графу «Национальность» в паспорте РФ Кабмин России не планирует возвращать графу «Национальность» в паспорте

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Правительство России не намерено восстанавливать графу «Национальность» в паспорте гражданина страны, сообщает ТАСС со ссылкой на ответы кабмина на вопросы депутатов Государственной думы. Согласно документу, российское гражданство является единым и равным независимо от оснований его приобретения, а законодательство не может содержать положений, ограничивающих права лиц по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

В кабмине подчеркнули, что национальность россиян не может иметь юридического значения для статуса лица как гражданина России. В паспорте указан «исчерпывающий перечень сведений», включая фамилию, имя, отчество, пол, а также дату и место рождения.

Запись о национальности не отнесена к значимым категориям сведений, позволяющим идентифицировать личность гражданина, и не включена в перечень сведений о личности, вносимых в паспорт гражданина Российской Федерации, — добавили в кабмине.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев призвал «решать пинком» вопрос с нарушением закона со стороны мигрантов. По его словам, наглые и преступные действия иностранцев могут привести к серьезным последствиям.