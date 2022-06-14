Правительство не поддержало штрафы за перебои с коммунальными услугами

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект депутатов «Единой России» о взимании штрафов с ресурсоснабжающих организаций за перебои в поставках коммунальных услуг. Изменения предлагалось внести в административный кодекс, пишут «Известия».

В кабмине посчитали, что эти изменения в условиях санкций создадут усиленную административную нагрузку на организации. Принятие такого законопроекта создаст риски по ухудшению финансового положения коммунальщиков и вызовет дефицит оборотных средств, предназначенных для ремонтных работ.

Внесение в законодательство изменений, направленных на усиление мер ответственности и введение новых составов правонарушений, в условиях внешнего санкционного давления повлечёт увеличение административной нагрузки на ресурсоснабжающие организации, — говорится в отзыве.

Законопроект уже был рассмотрен и принят Госдумой в первом чтении. Однако правительство указало, что ресурсоснабжающие организации уже и так несут ответственность по статье 157 Жилищного кодекса, причём эта статья закрепляет возможность изменение размера платы за коммунальные услуги в случае перебоев или нарушения качества предоставляемых услуг.

Перед рассмотрением во втором чтении в апреле этого года правительство поддержало законопроект, но внесло свои поправки. Размер штрафов было предложено снизить вдвое — с 200 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. Авторы законопроекта с этим согласились.

Ранее сообщалось, что правительство РФ не планирует вводить мораторий на взыскание задолженности за «коммуналку», как это было в пандемийном 2020 году. Вместо этого пени и штрафы за просроченные платежи отвязали от выросшей до 20% ключевой ставки ЦБ. И тем не менее они растут быстрее, чем сами тарифы на услуги ЖКХ.