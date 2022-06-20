Правительство будет контролировать тарифы ЖКУ в малоэтажных посёлках

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Правительство будет устанавливать перечень расходов на жилищно-коммунальные услуги в малоэтажных посёлках для определения платы за содержание общего имущества. Минстрой уже разработал соответствующий законопроект, который будет регулировать функционирование, управление и содержание малоэтажных жилых комплексов, пишут «Известия».

В перечень общего имущества относятся инженерно-техническая и транспортная инфраструктура, котельные, тепловые пункты, водонапорные башни, проезды, а также велодорожки, пешеходные переходы, тротуары, детские и спортивные площадки и прочее.

Как пояснила газете член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян, на сегодня в законодательстве нет норм, которые могли бы регулировать вопросы содержания и управления общим имуществом в жилых комплексах. Это означает, что формирование тарифов никак не регулируется. В итоге жители регулярно подают иски к управляющим компаниям, в которых жалуются на завышение тарифов от 30% до 100%.

По мнению депутатов Госдумы, подготовленный Минстроем законопроект позволит ответить на многие острые вопросы, однако к нему имеется ряд замечаний. В частности, проект вводит методику расчёта тарифов в жилых малоэтажных комплексах. К тому же он конкретизирует понятие общей собственности. К примеру, сейчас дорога на территории комплекса таковой не считается и частный владелец запрещает по ней ездить. В документе прописано, что такие случаи будут невозможны.

Ранее сообщалось, что тарифы ЖКУ вырастут на 3,2–6,5% с 1 июля в зависимости от региона. Расценки будут увеличены согласно распоряжению правительства от 30 октября 2021 года.