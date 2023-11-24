«Правильная история»: в Госдуме оценили идею о новом выходном для россиян Депутат Цунаева: пострадавшим от чрезвычайной ситуации россиянам нужен выходной

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Предложение МЧС предоставлять оплачиваемый выходной день россиянам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, является «правильной историей», считает первый замглавы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. В беседе с Lenta.ru парламентарий высказала мнение, что в подобных случаях нужны и другие меры поддержки.

То, что таких граждан нужно поддерживать, — это однозначно, и не только одним выходным и пятидневным отпуском. Потому что отпуск может быть через год, например после случившейся чрезвычайной ситуации, а человеку прямо сейчас нужно восстанавливать документы, — объяснила депутат.

Она подчеркнула, что эту инициативу необходимо обсудить с работодателями. При этом, по мнению законодателя, любой работодатель пойдет навстречу сотруднику, попавшему в тяжелую жизненную ситуацию, и предоставит ему возможность решить свои проблемы. Тем не менее Цунаева заявила о необходимости привести этот вопрос в правовое поле.

Ранее в МЧС России рассказали, что людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию из-за стихийных бедствий или техногенных аварий, требуется свободное от работы время для решения возникших проблем. В ведомстве предложили давать в таких случаях оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты.