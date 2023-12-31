Правила переезда в Россию ужесточат с 1 января Желающих переселиться в РФ с 1 января будут проверять на знание русского языка

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Для переселения в Россию с 1 января 2024 года нужно будет подтверждать знание русского языка, согласно постановлению правительства РФ. Новые правила будут действовать в том числе для соотечественников, проживающих за рубежом, указано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Условием приема заявлений от соотечественников, не являющихся гражданами РФ, республик Белоруссия, Казахстан, Молдавия или Украина, является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме, — говорится в постановлении.

Владение русским языком можно будет подтвердить документом о получении образования в России после 1 сентября 1991 года. Кроме того, это может быть документ об образовании, выданный в зарубежной стране, где русский является одним из государственных языков. Либо проверять знание языка будет комиссия при собеседовании.

Постановление принималось кабмином для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ о необходимости знания языка для участия в программе переселения был подписан им в марте 2023 года.

С середины октября в России начали действовать новые правила въезда для украинцев. Теперь они могут въехать в РФ из третьих стран через автомобильный пункт пропуска в Псковской области и столичный аэропорт Шереметьево.