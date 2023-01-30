«Правду не скроешь»: Лавров уличил Нуланд в лицемерии Лавров счел забавным признание Нуланд в радости из-за взрыва на «Северных потоков»

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Виктория Нуланд

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров счел забавным признание замгоссекретаря США Виктории Нуланд в радости из-за провокации на «Северных потоках». По словам дипломата, в ходе выступления в Конгрессе представитель Госдепа также обмолвилась, что вместе с ней положительные эмоции по поводу взрывов на трубопроводах испытывают сенаторы и другие американские политики, передает РИА Новости.

Но, как выясняется, правду не скроешь, на днях, выступая в Конгрессе, госпожа Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря прямо сказала — как и многие сенаторы и она лично, госдепартамент как организация испытывают радость от того, что «Северные потоки» превратились в груду металла на дне Балтийского моря. Забавное такое признание, — сказал Лавров на пресс-конференции.

Накануне Нуланд заявила, что довольна разрушением «Северного потока — 2». Она также предположила, что конфликт на Украине все равно перешел бы в стадию военизированной эскалации, даже если в ЕС не отклонили бы санкции против «Северного потока — 2».

До этого премьер Саксонии и зампред Христианско-демократического союза Германии Михаэль Кречмер заявил о необходимости отремонтировать «Северный поток — 1». По его мнению, ФРГ потребуется более дешевый газ после окончания боевых действий на Украине.