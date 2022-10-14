Депутат Соболев : Практически все мобилизационные мероприятия завершены Член комитета ГД по обороне Соболев: практически все мобилизационные мероприятия завершены

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сборный пункт военного комиссариата

На текущий момент практически все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, завершены, о чем свидетельствует заявление президента России Владимира Путина, сообщил в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, у РФ есть 200 тысяч военнослужащих прошлогоднего осеннего призыва, часть из которых может подписать контракт и отправиться в зону СВО. Он подчеркнул, что все эти военнослужащие имеют полезные военно-учетные специальности.

Тут надо понимать, что у нас есть 200 тысяч военнослужащих прошлогоднего осеннего призыва и они, в принципе, тоже могут заключить контракт и пойти защищать родину в зону СВО. При этом бойцы имеют полезнейшие военно-учетные специальности, вот ими то и нужно дополнительно повышать численность наших вооруженных сил, — указал депутат.

14 октября Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель. Российский лидер сообщил, что на текущий момент уже призваны 220 тысяч человек.

Представитель Кремля Дмитрий Песков после этого заявил, что слова президента России Владимира Путина о сроках мобилизации означает, что через две недели она завершится. Он добавил, что дополнительных предложений о мобилизационных мерах от Минобороны России не поступало.