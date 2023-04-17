Праймериз «Единой России» в 2023 году: что это такое, когда пройдут На сайте партии власти стартовала регистрация участников для голосования по выбору кандидатов на сентябрьских выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Единая Россия» объявила о начале регистрации участников предварительного голосования по отбору партийных кандидатов на выборах в единый день голосования, который пройдет в России 10 сентября 2023 года. Как заявляют в партии власти, праймериз должны состояться в мае. Зачем «Единая Россия» проводит внутренние выборы, что дает праймериз кандидатам и кто может за них голосовать — в материале NEWS.ru.

Как проходят праймериз «Единой России», кто может голосовать

С 17 апреля на сайте предварительного голосования «Единой России» стартовала регистрация граждан для участия в праймериз. До 26 мая ее должен пройти каждый, кто хочет отдать свой голос тому или иному соискателю мандата от единороссов.

При регистрации избирателя на праймериз гражданину необходимо подтвердить свою личность при помощи ЕСИА «Госуслуги». Регистрация голосующего происходит по месту его регистрации, указанной на «Госуслугах», а не фактического проживания. Если предоставленные при регистрации данные будут неточными, для подтверждения личности и места жительства необходимо загрузить скан или фотографию разворота паспорта с отметкой о месте текущей регистрации либо справки о регистрации по месту жительства.

Как сообщил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов, принять участие в праймериз могут все граждане старше 18 лет. По его словам, помимо электронной формы голосования также будет предусмотрена и очная, но только «в новых регионах».

Когда пройдут праймериз «Единой России» в 2023 году

Внутренние выборы кандидатов состоятся с 22 по 28 мая на сайте праймериз «Единой России».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто отбирается на праймериз «Единой России»

Принять участие в предварительном голосовании в качестве кандидатов смогут члены партии «Единая Россия», её сторонники и беспартийные. Если в процедуре желает поучаствовать член другой политической партии, он должен будет предварительно выйти из нее. Также «кандидат в кандидаты» не должен иметь судимостей, активов за границей и должен быть гражданином РФ.

Соискатели мандатов от «Единой России» должны выставить свои кандидатуры на праймериз до 27 апреля.

Зачем нужны праймериз «Единой России»

По итогам голосования будет сформирован список кандидатов на выборах разного уровня, которые должны пройти в единый день голосования 10 сентября 2023 года. На них «Единая Россия» выставит тех соискателей, которые в ходе внутренних выборов наберут наибольшее число голосов.

Как технически организуются праймериз

При проведении предварительного голосования по определению кандидатов «Единая Россия» использует технологию вlockchain «в качестве открытой защищенной от изменений базы данных (электронного реестра), в которой в зашифрованном виде в реальном времени сохраняются поступающие голоса избирателей», говорится на сайте партии.

«Голос каждого избирателя подписан его индивидуальным ключом электронной цифровой подписи, что исключает возможность фальсификации, и зашифрован ключом электронного предварительного голосования. По окончании проведения процедуры предварительного голосования публикуется закрытый ключ, используя который любой желающий может расшифровать и прочитать данные, хранящиеся в вlockchain, и убедиться в корректности их сохранения и соответствии своему волеизъявлению», — утверждают в «Единой России».

Технически blockchain-узлы праймериз работают на базе открытого программного обеспечения Multichain.

Несмотря на заверения о безопасности в части хранения информации, на сайте праймериз «Единой России» ранее обнаруживались явные проблемы. В частности, в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ» и соцсетях распространялись скриншоты страницы одного из кандидатов, где вместо его фотографии была выложена копия разворота паспорта в высоком разрешении, позволявшем считать персональные данные. Сейчас этот снимок с сайта удален.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие выборы в сентябре 2023 года будут в России

На 10 сентября в России запланировано проведение 78 избирательных кампаний разного уровня в 54 субъектах страны, в том числе в четырёх новых регионах. В ходе выборов, как заявляют в «Единой России», будет «замещено более 34 тысяч мандатов».

В 26 регионах 10 сентября должны пройти выборы глав регионов, в 23 из них они будут прямыми. Речь идёт про Хакасию, Якутию, Чукотку, Алтайский, Красноярский и Приморский края, Амурскую, Воронежскую, Ивановскую, Кемеровскую, Магаданскую, Московскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Орловскую, Псковскую, Самарскую, Смоленскую, Тюменскую, а также Запорожскую и Херсонскую области.

Помимо этого, в единый день голосования состоятся выборы мэра Москвы. В ДНР, ЛНР и Ямало-Ненецком автономном округе глав будут назначать региональные парламентарии.

В 16 субъектах 10 сентября состоятся выборы депутатов в региональные законодательные собрания. Речь идёт о курултае Башкортостана, народных хуралах Бурятии и Калмыкии, верховном совете Хакасии, ил тумэне (госсобрании) Якутии, а также парламентах Забайкальского края, Ненецкого автономного округа, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской и Ярославской областей.

В отдельных районах Республики Крым, образующих Симферопольский избирательный округ, в единый день голосования состоятся довыборы депутатов Госдумы.

Параллельно анонсированы выборы в муниципальные органы власти в Адыгее, Республике Алтай, Дагестане, Ингушетии, Мордовии, Удмуртии, Хакасии, Якутии, ДНР, ЛНР, Ханты-Мансийском автономном округе, Забайкалье, на Камчатке, в Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Архангельской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Московской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Херсонской, Челябинской и Ярославской областях.