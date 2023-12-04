«Позорный конкурс русофобов»: Путин о международной системе прав человека Путин укорил международную систему прав человека за «позорный конкурс русофобов»

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил о деградации международной правозащитной системы. По его словам, такие организации своими действиями соревнуются в «позорном конкурсе русофобов». Он подчеркнул, что Россия вышла из состава ряда зарубежных институций, но не отказывается от принципов Всеобщей декларации прав человека.

В этих структурах не просто не замечают, но даже поощряют проявления русофобии, поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов, — подчеркнул он.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета других государств и обеспечения своего доминирования. По мнению правозащитника, именно в этом кроется причина «существующего глубокого кризиса».

До этого стало известно, что Россия представила доклад о положении в области прав и свобод в стране на 44-й сессии Рабочей группы Совета ООН по правам человека. Глава делегации, статс-секретарь — замминистра юстиции РФ Андрей Логинов заявил, что страна продолжает суверенный курс на обеспечение собственной безопасности и защиту прав граждан, несмотря в том числе на санкции.