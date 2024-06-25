«Позорное пятно в истории Запада»: сенатор о ситуации вокруг Ассанжа Сенатор Косачев: приговор Ассанжу останется позорным пятном в истории Запада

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Приговор основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который был освобожден из тюрьмы «Белмарш» в Великобритании после пяти лет заключения, останется позорным пятном в истории Запада, заявил журналистам вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в кулуарах «Примаковских чтений». Тем не менее он назвал освобождение журналиста очень хорошей новостью, передает корреспондент NEWS.ru.

Приговор демократии, приговор свободе слова совершенно точно остается в силе. То, что совершено в отношении Ассанжа со стороны тех, кто его преследовал, — уже совершено и ником образом не может быть исправлено, это может быть лишь компенсировано каким-то образом. Приговор состоялся и он всегда останется позорным пятном в истории коллективного Запада, — поделился он мнением.

Косачев отметил, что Ассанж обнародовал документы, которые раскрыли миру глаза на методы, практику и нравы, используемые Западом для выстраивания своей гегемонии в отношении всего мира. По его словам, законность действий основателя WikiLeaks может вызывать бесконечные споры, но то, что он совершил великое дело для человечества является фактом.

Каждый раз все эти годы, когда я наблюдал за его (Ассанжа. — NEWS.ru) судьбой, я ловил себя на одой мысли: если представить себе на секунду, [чтобы] что-то аналогичное и зеркальное произошло бы, скажем, в нашей стране <...> на какой бы минуте матча, сколько потребовалось бы дней, недель, месяцев, чтобы его объявили узником совести и номинировали на Нобелевскую премию мира со стороны Запада? Это совершенно точно произошло бы, ситуация была бы использована Западом по максимуму против нас, — отметил сенатор.

Косчаев подчеркнул, что Джулиан Ассанж является человеком, который встал на пути «совершенно безнравственной» политики Запада. Он выразил ему искреннюю благодарность за то, что он сделал, а также пожелал ему как можно скорее вернуться к нормальной жизни и сделать еще что-то полезное для человечества.

Самое главное, что Джулиан Ассанж на свободе. Я не знаю пока детали его сделки [с прокуратурой США], но то, что он продолжал сначала находиться в самоизоляции в посольстве Эквадора, затем уже в тюремном заключении без малого пять лет, с моей точки зрения, было высшей степенью несправедливости по отношению к нему — человеческой, политической, юридической. И то, что он сейчас на свободе — это очень хорошая новость, — добавил вице-спикер Совфеда.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший США ранее заявил, что Вашингтон создал чудовищный прецедент сделкой с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, которому пришлось признать себя виновным ради освобождения из тюрьмы. Он отметил, что эта ситуация негативно скажется на свободе прессы во всем мире.